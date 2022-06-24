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Назван возможный виновник смертельного ДТП с Mercedes в центре Москвы

Приезжего из Ставрополя назвали возможным виновником смертельного ДТП с Mercedes в Москве

Фото: АГН «Москва»

Возможным виновником смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в центре Москвы оказался 24-летний приезжий из Ставрополя. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции уточнили, что водитель Mercedes грубо нарушил ПДД, пролетев на красный сигнал светофора на пересечении с Садовым кольцом.

По сведениям московской прокуратуры, в аварии погибли два человека, еще шестеро пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести.

О случившемся стало известно утром в пятницу, 24 июня. На Зубовском бульваре Mercedes столкнулся с автомобилем, на полной скорости влетел в стену жилого дома и загорелся.

Из-за ДТП временно было затруднено движение по Пречистенке. По словам одного из очевидцев, как минимум два пассажира Mercedes сгорели заживо после столкновения.

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Анна Щербакова
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