Кремль заявил об особом внимании к террористической активности в Херсоне

Кремль заявил об особом внимании к росту террористической активности в Херсоне

В произошедшему в Херсоне взрыву, а также готовившемуся массовому расстрелу в месте размещения вынужденных переселенцев следует относиться исключительно как к терактам, рост такой активности требует особого внимания. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 июня.

«Я могу только сказать: там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность требует особого внимания», — отметил он.

Ранее 24 июня в военно-гражданской администрации области (ВГА)Херсонской области сообщили о взрыве в городе, в результате которого погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко.