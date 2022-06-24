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Кремль заявил об особом внимании к террористической активности в Херсоне

Кремль заявил об особом внимании к росту террористической активности в Херсоне

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В произошедшему в Херсоне взрыву, а также готовившемуся массовому расстрелу в месте размещения вынужденных переселенцев следует относиться исключительно как к терактам, рост такой активности требует особого внимания. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 июня.

«Я могу только сказать: там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность требует особого внимания», — отметил он.

Ранее 24 июня в военно-гражданской администрации области (ВГА)Херсонской области сообщили о взрыве в городе, в результате которого погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко.

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