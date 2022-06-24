Неизвестные попытались поджечь военкоматы в Перми и Белгороде

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью военкоматы в Перми и Белгороде

В Перми неизвестные попытались поджечь военкомат. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что примерно в четыре часа ночи по местному времени (02:00 по мск) поджигатели бросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата на Закамской улице. В результате две бутылки разбились, пожара не произошло. Сейчас нарушителей разыскивает полиция.

По сведениям издания, это уже второе нападение на военкомат за одни сутки. Примерно в три часа ночи неизвестный мужчина разбил окно военкомата в Белгороде и кинул в 106 кабинет два «коктейля Молотова». После этого загорелся стол, пожар успели потушить за шесть минут.

12 мая стало известно, что в Череповце задержали двух 16-летних подростков, пытавшихся в ночь на 8 мая поджечь здание местного военкомата. Осуществить задуманное россиянам не удалось, так как их подвела меткость и сила: подростки перепутали окна и бросали коктейли Молотова в здание местного Росреестра. Кроме того, они не смоли пробить стеклопакет.