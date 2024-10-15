Двоих поджегших два года назад военкомат россиян осудили за терроризм и госизмену

Двоих бросавших бутылки с зажигательной смесью в военкомат жителей Перми осудили

Двоих бросавших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в 2022 году жителей Перми осудили на 10 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию от УФСБ России.

