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США объяснили отказ предоставлять Украине некоторые виды оружия

Джон Кирби объяснил, почему США отказываются предоставлять Украине некоторые виды оружия
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил, почему США иногда отказываются предоставлять Украине некоторые виды летального оружия. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кирби, США меняют составляющие военной помощи Украине из-за перемен в ходе боевых действий. «С эволюцией и развитием войны их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует», — пояснил он. Так, изначально украинским силам поставляли противотанковые и противовоздушные комплексы Javelin и Stinger, а позже — артиллерию.

При этом представитель Белого дома заверил, что США ежедневно работают с Украиной на тему «пробелов в возможностях». «Причина в том, что мы хотим сохранить это соотносимым с происходящим на поле боя», — заявил Кирби.

23 июня сообщалось, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера.

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Марина Совина
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