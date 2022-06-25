Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд арестовал активистов «СтопХама» после конфликта с силовиками

Московский суд арестовал активистов «СтопХама» после драки с бойцами спецназа «Гром»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы арестовал трех активистов движения «СтопХам» после конфликта с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В пресс-службе суда уточнили, что представители движения 30-летний Кирилл Бунин, 23-летний Кирилл Котов и 36-летний Алексей Горбачевский проведут в СИЗО два месяца, они заключены под стражу до 23 августа.

24 июня сообщалось, что спецназовцы избили активистов, которые проводят рейды по городам России в поисках нарушителей правил дорожного движения. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил. Мужчины начали снимать автомобиль, нарушающий закон. Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, действует в составе МВД), который заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Затем к нему присоединились еще несколько человек. Словесный конфликт перерос в драку, конфликт попал на видео.

Позже в отношении активистов возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Евродепутат от Литвы признал победу России по транзиту в Калининград
Спад популярности лыжных гонок в Норвегии связали с отстранением россиян
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений на мировой рынок
Кадыров заявил об освобождении всех мирных жителей с «Азота»
Жители Подмосковья заявили о массовом нашествии испанского слизня
В ЛНР заявили о переходе под их контроль промзоны на «Азоте»
Под Воронежем задержали бросившую новорожденного сына в лесу мать
Россия и Сербия будут сотрудничать по повышению безопасности полетов
В ВСУ заявили о предательстве киевских властей
В Совфеде высказались о возможной войне между Британией и Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.