Суд арестовал активистов «СтопХама» после конфликта с силовиками

Московский суд арестовал активистов «СтопХама» после драки с бойцами спецназа «Гром»

Бабушкинский суд Москвы арестовал трех активистов движения «СтопХам» после конфликта с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В пресс-службе суда уточнили, что представители движения 30-летний Кирилл Бунин, 23-летний Кирилл Котов и 36-летний Алексей Горбачевский проведут в СИЗО два месяца, они заключены под стражу до 23 августа.

24 июня сообщалось, что спецназовцы избили активистов, которые проводят рейды по городам России в поисках нарушителей правил дорожного движения. Они увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил. Мужчины начали снимать автомобиль, нарушающий закон. Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, действует в составе МВД), который заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Затем к нему присоединились еще несколько человек. Словесный конфликт перерос в драку, конфликт попал на видео.

Позже в отношении активистов возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.