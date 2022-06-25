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Бельгийцы пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

RTBF: в Бельгии сталкиваются с пьянством и неуважением со стороны украинских беженцев

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бельгийцы все чаще сталкиваются со случаями бесконтрольного употребления спиртного и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины. Об этом сообщается в сюжете телеканала RTBF.

По информации медиа, жители нескольких муниципалитетов, которые в свое время приютили украинских беженцев, уже попросили найти для них других арендодателей. Отчасти такое положение дел связано с приходом лета: бельгийцы, планирующие отпуск, «очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев».

«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — следует из материла.

Изначально семьи бельгийских муниципалитетов обязались предоставить украинцам жилье максимум на три месяца, однако данный срок истек.

Ранее власти Праги решили закрыть центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки. «Мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться», — сказал мэр чешской столицы Зденек Гржиб. При этом он добавил, что в случае исправления ситуации с распределением беженцев Прага будет готова вновь открыть центр приема.

Ударная волна
Марина Совина
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