Суд по делу о краже имущества у Чубайса перенесли

Адвокат Макаров: суд о краже имущества Чубайса на ₽70 млн перенесли на неопределенный срок

Рассмотрение в Хамовническом суде Москвы уголовного дела о краже имущества у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 миллионов рублей перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова.

По его словам, следующее заседание по делу должно было состояться в понедельник, 27 июня. Однако всех участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок. Адвокат связал перенос связан с отсутствием Чубайса, который покинул Россию в марте, на заседаниях.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, тот продал компанию Сучкову.

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.

В конце апреля источник ТАСС сообщал, что из Турции Чубайс вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность. Сообщается также, что экс-спецпредставитель президента не планирует возвращаться в Москву для дачи показаний по делу о краже его имущества.

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