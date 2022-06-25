Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Генсек Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в альянс. Соответствующий пост появился на странице Столтенберга в Twitter.

По информации издания, политические деятели договорились продолжить указанные переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе. «Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом», — охарактеризовал состоявшийся разговор генсек НАТО.

Ранее представитель Белого дома высокого ранга рассказала об уверенности США в том, что все возражения турецкой стороны касательно приема Финляндии и Швеции в НАТО в конечном счете будут сняты, что устранит для двух стран препятствия для вступления в альянс.

Помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, в свою очередь, назвал условия для принятия Швеции в НАТО. Он отметил, что для получения «зеленого света» для вступления в альянс Стокгольму следует убедить Анкару в отказе от финансирования членов Рабочей партии Курдистана.