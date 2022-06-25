Россиянка годами использовала гранату в качестве подставки для ножниц

Полицейские изъяли гранату у россиянки, которая использовала ее как подставку для ножниц

Полицейские изъяли гранату Ф-1 у жительницы Крыма, которая годами хранила боеприпас как элемент декора интерьера. Соответствующий пост публикует Baza.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату зеленого цвета в одном из магазинов поселка Ленино и поговорили с владелицей предмета. Тогда россиянка рассказала, что использовала боеприпас в качестве подставки для ножниц. По ее словам, необычный презент она получила от знакомого около 10 лет назад.

Несмотря на разъяснения женщины, полицейские все же решили перестраховаться и отправили гранату на экспертизу. На данный момент они ожидают результата работы специалистов.

В мае в Воронеже в детском саду № 162 пятилетний ребенок нашел гранату времен Великой Отечественной войны. По словам россиянки, ребенок увидел боеприпас, который торчал из земли, во время прогулки по территории детского сада. Девочка рассказала об этом родителям — они позвонили в сад.