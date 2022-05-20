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Российский ребенок нашел гранату в детском саду

В Воронеже в детском саду №162 пятилетний ребенок нашел гранату

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Воронеже в детском саду №162 пятилетний ребенок нашел гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мама девочки Елена Кононова, пишет «Газета.Ru».

По словам россиянки, ребенок увидел боеприпас, который торчал из земли, во время прогулки по территории детского сада. Девочка рассказала об этом родителям — они позвонили в сад.

Там им сообщили, что на территории образовательного учреждения проходили учения. В полиции доложили, что боеприпас был «невзрывоопасным», и отказались возбуждать уголовное дело.

Пятилетний ребенок после случившегося, по утверждению матери, чувствует себя подавленным. Коллектив родителей планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент.

Ранее в Москве жительница делала ремонт в квартире и нашла гранату и мину под старым паркетом. Местные жители утверждают, что боеприпасы могли принадлежать предыдущему владельцу квартиры, который был «черным копателем» — человеком, который нелегально ищет и выкапывает различные предметы старины.

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Анастасия Шейкина
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