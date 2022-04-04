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Москвичка делала ремонт в квартире и нашла гранату

Жительница Москвы делала ремонт в квартире и нашла под паркетом гранату и мину

Кадр: РЕН ТВ

Жительница Москвы во время ремонта в квартире нашла ручную гранату и артиллерийскую мину. В дом приехали экстренные службы и саперы, сообщает РЕН ТВ.

Женщина нашла гранату и мину под старым паркетом. Приехавшие в квартиру сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов подъезда. Вскоре снаряды изъяли, а собственники вернулись в квартиры. Найденные предметы утилизируют.

По словам жильцов дома, боеприпасы могли принадлежать предыдущему владельцу квартиры, который был «черным копателем» — человеком, который нелегально ищет и выкапывает различные предметы старины. Правоохранительные органы пообещали проверить информацию.

В январе 2021 года в квартире одного из жилых домов Москвы в Малом Власьевском переулке нашли мину времен Великой Отечественной войны. Жилье на седьмом этаже 16-этажного дома досталось новому собственнику в наследство от бабушки и дедушки. Он нашел снаряд в вещах во время уборки.

Нина Ташевская
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