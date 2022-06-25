В США назвали голод «непреходящей реальностью»

Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью

Обозреватель Аманда Литтл заявила, что растущая волна голода в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью. Ее статья опубликована в Bloomberg.

Автор отметила, что по мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой. «В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить— 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет», — сообщила она.

По словам обозревателя, цены на продукты подскочили на 12 процентов за последний год. Она отметила, что это самый резкий рост с 1979 года. Финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем, пишет она.

Литтл добавила, что в Соединенных Штатах многие консервативные законодатели считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую власти не должны исправлять. «Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что детям из Афганистана, Эфиопии, Гаити, Йемена и других бедных стран грозит голодная смерть от острого недоедания, их суммарное количество составляет восемь миллионов человек. Согласно данным доклада детского фонда ООН, с начала 2022 года от последствий недоедания и и ослабления иммунной системы пострадали 260 тысяч детей в 15 странах, в которых существует проблема острой нехватки продовольствия и отсутствия качественной медицинской помощи.