ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в ЛНР

Представитель НМ ЛНР Филипоненко: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском

Бойцы Вооруженных сил Украины оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции республики Ивана Филипоненко.

По его словам, здание усеяно разнокалиберными минометными минами и боеприпасами различных систем.

«И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится», — заключил представитель Народной милиции.

Ранее стало известно, что город Горское был полностью зачищен от военнослужащих ВСУ. В Народной милиции заявили, что в настоящий момент военные НМ ЛНР оказывают местным жителям гуманитарную помощь.

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