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В ЛНР заявили о полной зачистке Горского

НМ ЛНР сообщила о полной зачистке Горского от украинских военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Город Горское был полностью зачищен от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве заявили, что в настоящий момент военные НМ ЛНР оказывают местным жителям гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Народная милиция республики вместе с союзными подразделениями взяла Горское под полный контроль, а возле местной администрации были подняты флаги ЛНР и России.

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Алевтина Запольская
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