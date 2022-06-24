У администрации Горского подняли флаги ЛНР и России
Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации подконтрольного Горского
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) подняли флаги ЛНР и России возле администрации города Горское. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».
Отмечается, что у здания администрации также было поднято знамя батальона территориальной обороны «Призрак».
«Сначала был освобожден населенный пункт Орехово, и вот сейчас случилось то событие, которого мы все с вами являемся свидетелями: наш батальон собственными силами зашел и освободил населенный пункт [Горское]», — заявил заместитель командира 14 батальона НМ ЛНР Александр Бебешко.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что вместе с союзными подразделениями взяла Горское под полный контроль.