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У администрации Горского подняли флаги ЛНР и России

Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации подконтрольного Горского

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) подняли флаги ЛНР и России возле администрации города Горское. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

Отмечается, что у здания администрации также было поднято знамя батальона территориальной обороны «Призрак».

«Сначала был освобожден населенный пункт Орехово, и вот сейчас случилось то событие, которого мы все с вами являемся свидетелями: наш батальон собственными силами зашел и освободил населенный пункт [Горское]», — заявил заместитель командира 14 батальона НМ ЛНР Александр Бебешко.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что вместе с союзными подразделениями взяла Горское под полный контроль.

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Алевтина Запольская
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