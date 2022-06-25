Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации

Сенатор Косачев: иск Киева из-за спецоперации не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ
Константин Косачев

Константин Косачев . Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал иск, поданный Украиной против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за специальной военной операции.

По его словам, украинская сторона в своем иске ссылается на статью 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в самой Конвенции нет таких оснований для осуществления Европейским судом юрисдикции. «Другими словами, это не может быть предметом рассмотрения в ЕСПЧ», — подчеркнул сенатор.

Косачев также заявил, что Киев в иске упоминает нарушение прав человека, перечисляя статьи Конвенции. В частности, Минюст Украины ссылается на право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и на другие статьи. «Доказательств как всегда не представлено», — отметил он.

Сенатор также напомнил, что в июне президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции. В частности, Киев обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. Украина требует полного вывода войск и присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российским пенсионерам напомнили о праве на вторую выплату
Подсчитано необходимое для полного восстановления Мариуполя время
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Бельгийцы пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев
Россиян с долгами по ЖКУ предупредили о проблемах
В столичных МФЦ оформили фотозоны для вступающих в брак
В США пожаловались на «разочарование и боль» от антироссийских санкций
Суд по делу о краже имущества у Чубайса перенесли
В Германии предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газ
Немецкая журналистка рассказала о расколе Германии из-за спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.