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США возложили ответственность на Россию за снижение поставок газа в Германию

Белый дом возложил ответственность на РФ за снижение поставок газа в ФРГ из-за санкций
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

США возложили ответственность на Россию за снижение поставок природного газа в Германию из-за санкций и технических неисправностей оборудования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин готов «использовать энергоресурсы в качестве оружия». Чиновник также не ответил прямо на вопрос, способны ли США в сложившейся ситуации помочь ФРГ.

«Не буду забегать вперед в плане того, куда мы движемся в G7. Но альтернативная энергетика, конечно, будет тут рассматриваться в предстоящие пару дней», — сказал Кирби.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.

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Марина Совина
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