США возложили ответственность на Россию за снижение поставок газа в Германию

Белый дом возложил ответственность на РФ за снижение поставок газа в ФРГ из-за санкций

США возложили ответственность на Россию за снижение поставок природного газа в Германию из-за санкций и технических неисправностей оборудования. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин готов «использовать энергоресурсы в качестве оружия». Чиновник также не ответил прямо на вопрос, способны ли США в сложившейся ситуации помочь ФРГ.

«Не буду забегать вперед в плане того, куда мы движемся в G7. Но альтернативная энергетика, конечно, будет тут рассматриваться в предстоящие пару дней», — сказал Кирби.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.

