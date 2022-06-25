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Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь

Народный артист России, постановщик-балетмейстер Николай Кубарь умер в 75 лет
Николай Кубарь

Николай Кубарь. Фото: @kondratyevvi

Народный артист России, постановщик-балетмейстер Николай Кубарь умер в 75 лет, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни народный артист России, Герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь. Ему было 75 лет», — написал глава региона.

По словам Кондратьева, балетмейстер был чутким и отзывчивым человеком, грамотным и принципиальным руководителем. Губернатор выразил соболезнования родным и близким.

Николай Кубарь работал в известных российских коллективах, в течение 16 лет занимал должность художественного руководителя государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница».

Ранее стало известно, что в возрасте 75 лет ушел из жизни советский и украинский актер, поэт, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман.

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Марина Совина
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