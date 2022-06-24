Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер актер и автор песен Аркадий Гарцман

Актер и автор песен Аркадий Гарцман умер в возрасте 75 лет

Фото: Страница Елены Суржиковой во «ВКонтакте»

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и украинский актер, поэт, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Викторию Аронову.

«У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах», — написала Аронова на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О причинах смерти не сообщается.

Гарцман родился в 1947 году в Киеве. Он известен как автор песен к мультфильму «Остров Сокровищ» Давида Черкасского. Кроме того, Гарцман сочинял композиции для артистов Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой, Максима Галкина и снимался в сериалах «Возвращение Мухтара», «Ликвидация» и «Утесов. Песня длиною в жизнь».

Ранее стало известно о смерти гитариста группы Goblin Массимо Моранте.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР заявили о прекращении существования группировки ВСУ под Горским и Золотым
Обнаружена крупнейшая бактерия на Земле
Givenchy выпустил джинсы с облупившейся краской за десятки тысяч рублей
Россиянин и немец погибли в Альпах при восхождении
Умер актер и автор песен Аркадий Гарцман
Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатами
В России решили запустить замену агрегатору такси Gett
Мужчинам призывного возраста законодательно запретят покидать Украину
Напоивший россиян суррогатной водкой «Царская охота» получил срок
В России опровергли обвинения в небезопасности полетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.