Умер гитарист группы Goblin Массимо Моранте

В возрасте 70 лет умер гитарист рок-группы Goblin Массимо Моранте

Гитарист и сооснователь итальянской рок-группы Goblin Массимо Моранте скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает NME.

Смерть Моранте подтвердили на официальной странице группы в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В сообщении, размещенном в аккаунте, музыканта назвали «гитаристом-виртуозом» и «незаменимым гитаристом».

О других подробностях произошедшего не сообщается.

Моранте и рок-пианист Клаудио Симонетти основали группу Goblin в 1972 году. Изначально они записывали демо-записи под названием Oliver. Позднее коллектив был переименован в Cherry Five и стал включать в себя трех новых участников: Фабио Пигнателли, Тони Тартарини и Карло Бордини.

Особую популярность рок-музыканты приобрели в 1975 году, после того как выпустили саундтрек к итальянскому триллеру «Кроваво-красное» режиссера Дарио Ардженто. Тогда группа сменила название на Goblin, чтобы подчеркнуть мрачный стиль своего творчества.

Позднее рок-исполнители написали музыку для фильмов «Суспирия» (1977), «Рассвет мертвецов» (1978), «Дрожь» (1982) и «Без сна» (2000).

Моранте несколько раз покидал группу и возвращался в нее. В последний раз он участвовал в записи песни Fearless 2018 года.

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