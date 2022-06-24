Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер гитарист группы Goblin Массимо Моранте

В возрасте 70 лет умер гитарист рок-группы Goblin Массимо Моранте

Фото: Chelsea Lauren / WireImage / Getty Images

Гитарист и сооснователь итальянской рок-группы Goblin Массимо Моранте скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает NME.

Смерть Моранте подтвердили на официальной странице группы в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В сообщении, размещенном в аккаунте, музыканта назвали «гитаристом-виртуозом» и «незаменимым гитаристом».

О других подробностях произошедшего не сообщается.

Моранте и рок-пианист Клаудио Симонетти основали группу Goblin в 1972 году. Изначально они записывали демо-записи под названием Oliver. Позднее коллектив был переименован в Cherry Five и стал включать в себя трех новых участников: Фабио Пигнателли, Тони Тартарини и Карло Бордини.

Особую популярность рок-музыканты приобрели в 1975 году, после того как выпустили саундтрек к итальянскому триллеру «Кроваво-красное» режиссера Дарио Ардженто. Тогда группа сменила название на Goblin, чтобы подчеркнуть мрачный стиль своего творчества.

Позднее рок-исполнители написали музыку для фильмов «Суспирия» (1977), «Рассвет мертвецов» (1978), «Дрожь» (1982) и «Без сна» (2000).

Моранте несколько раз покидал группу и возвращался в нее. В последний раз он участвовал в записи песни Fearless 2018 года.

Ранее стало известно о смерти российского певца Юрия Шатунова.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Комментарии отключены
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.