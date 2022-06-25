Лукашенко предложил Путину зеркально ответить на агрессию НАТО

Президент Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на ядерную угрозу НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил беспокойство тренировочными полетами самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». Об этом он сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, его слова передает ТАСС.

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — предложил Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, стороны должны быть готовы даже к применению «самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока». Лукашенко подчеркнул, что вопросы обороны и безопасности являются непосредственной обязанностью лидеров двух стран.

«Чтобы люди наши — россияне и белорусы — понимали, что они находятся под серьезной защитой», — добавил президент Белоруссии.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы. Глава государства также предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все необходимые для этого детали.

