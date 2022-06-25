В Молдавии заявили об угрозе продовольственной безопасности в стране

Майя Санду предупредила об угрозе продовольственной безопасности из-за ситуации на Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом лидер республики предупредила в эфире телеканала Prime.

По ее словам, Украина не может заниматься экспортом зерна, хотя является его крупным поставщиком в том числе и для Молдавии. Сложности с экспортом Санду связала с дальнейшим резким ростом цен на продукты питания на международном рынке.

«Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны», — отметила президент.

Ранее Санду заявила о своем намерении в ближайшее время посетить Киев. «Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован», — сказала она.

