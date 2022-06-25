Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии заявили об угрозе продовольственной безопасности в стране

Майя Санду предупредила об угрозе продовольственной безопасности из-за ситуации на Украине

Фото: Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом лидер республики предупредила в эфире телеканала Prime.

По ее словам, Украина не может заниматься экспортом зерна, хотя является его крупным поставщиком в том числе и для Молдавии. Сложности с экспортом Санду связала с дальнейшим резким ростом цен на продукты питания на международном рынке.

«Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны», — отметила президент.

Ранее Санду заявила о своем намерении в ближайшее время посетить Киев. «Есть план в ближайшее время посетить Киев, но я сообщу больше подробностей, когда этот визит будет согласован», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР и России взяли под контроль шахту и завод в Лисичанске
Бузова задрала юбку и показала нижнее белье
Россиянин в подъезде попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу
Пародист рассказал о плюсах сходства с Владимиром Путиным
Бывшая жена Арнольда Шварценеггера получит половину от его доходов за 25 лет
ВСУ сообщили о работающих в Донбассе РСЗО HIMARS
Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке
В Молдавии заявили об угрозе продовольственной безопасности в стране
В Москве преступники похитили мужчину и вымогали у него миллионы рублей
Союзные силы ЛНР и России вошли в Лисичанск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.