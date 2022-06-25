Народная милиция ЛНР заявила о насилии над заложницами завода «Азот»

Народная милиция ЛНР заявила, что боевики насиловали удерживаемых на заводе «Азот» женщин

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что боевики националистического батальона «Айдар» насиловали удерживаемых на заводе «Азот» в Северодонецке заложниц. Об этом сообщает ТАСС.

«Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии "Азот", подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками», — сказал собеседник агентства.

В Народной милиции отметили, что сейчас пострадавшие находятся в безопасном месте, они получают медицинскую и психологическую помощь, некоторым из них предстоит долгий курс реабилитации.

Ранее вышедшие с территории завода «Азот» мирные жители рассказали, что в убежищах на территории предприятия остались больные дети, у них рвота, диарея и температура. Бывшие заложники отметили, что украинские военные не выпускают людей и используют гражданское население в качестве живого щита.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). По словам главы государства, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) ЛНР.

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