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Минобороны России сообщило об отказе батальона ВСУ отбывать в Донбасс

Военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады теробороны отказались отбывать в Донбасс

Фото: Edgar Su / Reuters

Военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались отбывать из Львова в Донбасс. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — объяснил генерал.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в рядах ВСУ массовый характер. Там заверили, что свыше 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады бросили свое оружие и оставили позиции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции в Донбассе. Так, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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