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Минобороны заявило о массовом дезертирстве солдат ВСУ

Минобороны заявило о дезертирстве свыше 30 военнослужащих ВСУ в районе Александрополя

Фото: Александр Река / ТАСС

Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в Вооруженных силах Украины (ВСУ) массовый характер. Об этом в пятницу, 24 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили, что свыше 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросили свое оружие и оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики (ДНР).

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«Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан», — добавили в Минобороны.

О начале спецоперации России на Украине стало известно ровно четыре месяца назад — 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее Минобороны показало на видео удары тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям ВСУ.

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Евгения Куликова
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