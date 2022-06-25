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В Минобороны рассказали об отказе батальона ВСУ во Львове ехать в Донбасс

Минобороны сообщило об отказе 64-го батальона теробороны отбывать из Львова в Донбасс

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.com / Globallookpress.com

Военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который расположен во Львове, отказались отбывать в Донбасс. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — рассказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что подразделения ВСУ продолжают отказываться от выполнения поставленных задач в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке. Кроме того, по данным Минобороны России, были уничтожены 20 боевых бронированных машин и 8 установок реактивных систем залпового огня «Град».

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Варвара Кошечкина
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