Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций

Зампред СБ Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки санкций против России

Молдавию ожидают последствия, если она поддержит антироссийские санкции. Об этом предупредил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100 процентов в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких», — пригрозил Медведев.

Также политик уточнил, что Кишиневу следует учитывать тот факт, что в Приднестровье проживают около 220 тысяч российских граждан.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз (ЕС) на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Он также рассказал, что саммит ЕС готов предоставить статус кандидата на вступление в союз Грузии.