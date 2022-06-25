Полиция Норвегии расследует стрельбу в ночном клубе как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз норвежской полиции.

«Полиция задержала предполагаемого преступника. Произошедшее расследуется как теракт», — говорится в заявлении полиции.

Был создан штаб для расследования случившегося.

Инцидент произошел в центре Осло в ночь на субботу, 25 июня. Неизвестный открыл стрельбу в клубе, в результате чего погибли два человека. Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия.

По данным правоохранителей, 14 человек обратились за медицинской помощью, восемь из них были госпитализированы.