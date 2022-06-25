Двух человек застрелили в ночном клубе в Осло

Полиция Осло сообщила о двух погибших в перестрелке в ночном клубе в центре города

Два человека погибли в результате перестрелки в ночном клубе в центре норвежского Осло. Об этом пишет Reuters со ссылкой на столичную полицию.

В ведомстве уточнили, что еще несколько человек получили тяжелые ранения.

«Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Есть несколько тяжелораненых», — отметили в полиции.

По последним данным, подозреваемого задержали недалеко от места происшествия.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. Судьба пострадавших не раскрывается.

Ранее стало известно, что в Апшеронске Краснодарского края 54-летний мужчина пришел в кафе и начал стрелять по 28-летнему горожанину. Он произвел не менее двух выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Убийство попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Апшеронский рабочий».