В ФРГ назвали статус кандидата в члены ЕС для Украины «пустышкой»

Die Welt: статус кандидата в члены Евросоюза для Украины является «пустышкой»

Статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС) для Украины является «пустышкой», которая ни к чему не обязывает Европу, заявил журналист немецкой газеты Кристоф Шильтц в своей статье для Die Welt.

По его словам, данный статус Украины и Молдавии является лишь «сигналом для людей». Он назвал процесс присоединения «театром абсурда». Он отметил, ни одна из указанных стран не приблизилась к выполнению условий для получения этого статуса. Автор материала добавил, что это должно стать «политическим сигналом».

Шильтц подчеркнул, что ЕС изобрел статус «кандидата на вступление» для шести стран Западных Балкан. Это было сделано для того, чтобы поддерживать страны «в хорошем настроении и мотивировать», вместе с тем предыдущие присоединившиеся к блоку государства такого статуса не получали, пишет журналист.

«По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», — отметил он. Однако, по его словам, решение Евросоюза призвано дать Украине «чувство принадлежности» к Европе и «вознаградить» их.

Журналист уверен, что ни Украина, ни Молдавия не станут членами Европейского союза в ближайшие 10-15 лет. «И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата — как ткнуть пальцем в небо», — заявил он.

Ранее главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.

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