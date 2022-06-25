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Глава украинской разведки анонсировал «перелом» в СВО

Глава разведки Украины Буданов заявил, что в августе произойдет переломный момент в СВО

Фото: Shutterstock

В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, активные боевые действия снизятся почти до нуля к концу года. Он также заявил, что Киев не рассматривает никаких сценариев, кроме восстановления территориальной целостности Украины до границ 1991 года. Буданов отметил, что часть успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависит от поддержки союзников. Он привел в пример недавнее предложение Великобритании по обучению десяти тысяч украинских солдат.

При этом он выразил уверенность в том, что Россия не сможет добиться успеха в СВО. «[Президент России Владимир] Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России», — уверен глава разведки.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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