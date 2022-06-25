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Разведка США объявила о поиске площадки по изучению русского языка

Разведка США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, включая русский

Фото: Shutterstock

Разведывательное управление Минобороны (DIA) США ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, включая русский, пишет РИА Новости.

Соответствующее объявление от имени DIA опубликовало Министерство внутренних дел США, заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля. В списке требований указано, что подрядчику следует предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей, причем курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира.

Кроме русского, среди языков, перечисленных в запросе, указаны арабский, китайский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных СМИ, модули по культуре и региональной специфики. Длительность обучения — 12 месяцев, начиная с августа текущего года.

Ранее сообщалось, что взятые в плен под Харьковом американские наемники начали «резко учить могучий русский язык».

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Варвара Кошечкина
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