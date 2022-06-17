Взятых в плен под Харьковом американских наемников показали на видео

Корреспонденты RT и ВГТРК показали на видео наемников из США, взятых в плен под Харьковом

Корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК Роман Косарев и Андрей Руденко показали на видео пленных американских наемников Александра Дрюке и Энди Вина, взятых в плен под Харьковом. Соответствующие посты они опубликовали в своих Telegram-каналах.

На видео, которое выложил Косарев, Дрюке обратился к своей матери, а также передал привет своей собаке. «Надеется вернуться домой. Увидим», — написал корреспондент. Он добавил, что наемников было двое, и «совсем недавно они даже не могли найти Украину на карте».

В свою очередь, Андрей Руденко также выложил кадры с другим наемником, Энди Вином. «Знакомьтесь — американские наемники, приехавшие воевать с нами на Украину. Взяты были под Харьковом. Не уберегли "касатиков"», — написал он. По словам корреспондента, после попадания в плен американские бойцы «возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой». «Но это вряд ли. Кстати, начали резко учить могучий русский язык», — заключил он.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.