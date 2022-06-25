Российского кассира ранили ножом при попытке остановить вора

В Петербурге кассир получил ножевое ранение при попытке задержать вора

В Санкт-Петербурге сотрудник магазина получил ножевое ранение во время попытки задержать вора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в магазине «Дикси», который находится на улице Чудновского. Преступник взял товар, после чего захотел скрыться, однако кассир попытался его задержать. Во время конфликта злоумышленник ударил сотрудника магазина ножом в грудь.

Россиянина доставили в больницу, на данный момент информации о его состоянии нет. Нападавшего разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее в Москве босоногий мужчина ранил двоих прохожих возле храма Живоначальной Троицы на Карамышевской набережной. Уточняется, что одного из них он ударил ножом в шею и в голову, а после достал второй нож и порезал руку другому мужчине.