Обозреватель РИА Новости назвал БРИКС разрушителем санкций США и Европы

БРИКС можно назвать разрушителем вводимых Западом санкций. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Эксперт заявил, что БРИКС является разрушителем санкций США и Европы, которые строят стены между народами, тормозя их экономическое развитие.

«Мы, альтернатива Западу, строим мосты и дороги, сближаем народы. Более того, у нас это очень здорово получается, в то время как Запад, заигравшийся в санкции, попался в собственный капкан и оказался лицом к лицу с экономической катастрофой. У нас — наоборот», — отмечает обозреватель.

По его мнению, группа БРИКС стала глобальной платформой для выработки путей движения в будущее — не декларативных, а вполне конкретных.

«Что касается санкций, то, напомним, группа БРИКС с момента своего создания была механизмом по ломке таковых — если они появятся. Весь ход пекинских мероприятий посылал мировому сообществу простой и понятный сигнал: санкции? А вы о чем? У нас все хорошо, мы говорим о резком ускорении сотрудничества, роста, обсуждаем новые проекты. А вы с вашими санкциями можете делать что угодно, нам это неинтересно» — написал эксперт в своем обозрении.

Дмитрий Косырев подчеркнул, что странам БРИКС интересно только будущее развитие мирового порядка, а не обсуждение «пагубности» последствий экономических рестрикций коллективного Запада.

Ранее аналитик Евгений Минченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.