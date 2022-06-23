Аналитик высказался о будущем БРИКС

Аналитик Минченко: БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей альянсов

БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов, объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о будущем БРИКС.

Конкуренция в БРИКС

23 июня президент России Владимир Путин принял участие в саммите объединения БРИКС. Встреча лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР прошла в режиме видеоконференции. Стороны договорились поддерживать меры для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, содействовать экономическому развитию участников организации в различных сферах и способствовать участию развивающихся стран в мировой экономике.

В экономических связях страны-участницы БРИКС ожидает успешная работа Евгений Минченко аналитик

«При этом я думаю, что в ближайшие несколько лет основной линией противостояния станет не США и Китай, а Китай и Индия. А это две страны-участницы БРИКС, которые между собой конкурируют и по человеческому ресурсу, и по объему рынка, и по технологиям. Раньше Китай опережал, сейчас, я думаю, что Индия постарается обеспечить технологический прорыв», — считает Минченко.

БРИКС и НАТО

Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок. «Географически страны БРИКС не находятся в одной точке, нет границы. И группа не предполагает совместной оборонной политики. А в НАТО это сейчас основное. Поэтому БРИКС не может быть аналогом НАТО», — предполагает он.

Новые страны-участницы

Минченко рассказал, что ранее были разговоры о новых членах БРИКС. Однако для вступления нужно соблюсти определенные условия. «Например, предлагали включить в БРИКС Мексику, но у этой страны свободная торговля с США. Они не откажутся от этого», — заключил аналитик.

Также страны выступили за укрепление совместной обороны от терроризма, создание мер против фейковой информации и преступных способов по отмыванию незаконных денежных средств и провозгласили стремление к ядерному разоружению во избежание конфликтов с использованием оружия массового поражения.