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Лидеры БРИКС призвали мир к ядерному разоружению

Лидеры БРИКС призвали к всеобщему разоружению и миру, свободному от угроз ядерной войны

Фото: Leon Neal / Getty Images

Лидеры стран БРИКС призвали к всеобщему ядерному разоружению и миру, свободному от угроз возникновения глобальной ядерной войны. Об этом заявлено в декларации по итогам саммита, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

«Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году», — говорится в документе.

Также в декларации отмечено, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене главный приоритет Москвы— предотвратить ядерный конфликт. По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.

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Дмитрий Сотак
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