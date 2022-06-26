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ВСУ снова обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» в Крыму

Экстренные службы Крыма подтвердили новый обстрел «Черноморнефтегаза» со стороны ВСУ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — сказал представитель экстренных служб.

Впервые буровые платформы «Черноморнефтегаза» подверглись обстрелу со стороны 20 июня. В результате удара пострадали три человека.

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов пообещал продолжить разработку газовых месторождений в Черном море после атаки ВСУ. Мурадов подчеркнул, что крымчане работали на этих месторождениях и продолжат работать. По его словам, главное, что Россия не позволит посягать на жизни местных жителей.

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Алина Гончарова
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