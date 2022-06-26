Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Калининградской области рассказал об «облажавшейся» Еврокомиссии

Губернатор Антон Алиханов заявил, что ЕК запуталась в собственных санкциях и «облажалась»
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал об «облажавшейся» Еврокомиссии (ЕК), которая, по его словам, запуталась в собственных санкциях, в своем Telegram-канале.

«Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались», — констатировал Алиханов, указав на то, что упоминание Калининграда появилось только в пятом пакете. По его мнению, без этого европейские чиновники «вообще могли бы упразднить вступление Литвы в ЕС». При этом губернатор напомнил, что ЕК разрешила платить за российский газ в рублях, но «бумажку по Калининграду не выдали».

«В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество, поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь», — написал Алиханов.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос об ограничении транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет. Позже Алиханов заявил, что ЕС готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов в Калининградскую область и снять введенную из-за санкций блокаду.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
Губернатор Калининградской области рассказал об «облажавшейся» Еврокомиссии
Экс-разведчик США призвал ООН судить разработчиков биооружия на Украине
Диетолог назвал продукт для улучшения кожи
Захарова задалась вопросом о взаимоотношениях ЕС и Литвы
В ЛНР назвали количество мирных жителей на «Азоте»
Матвиенко сочла геноцидом заморозку банковских счетов россиян за рубежом
Матвиенко заявила о незаинтересованности Запада в переговорах России и Украины
Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла России
США предрекли серьезные последствия из-за решения верховного суда по абортам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.