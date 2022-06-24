Алиханов заявил о готовности ЕС снять блокаду транзита в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов заявил о готовности ЕС снять блокаду транзита в регион

Появилась информация, что Европейский союз (ЕС) готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов в Калининградскую область и снять введенную из-за санкций блокаду. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, слова которого в пятницу, 24 июня, приводит ТАСС.

«Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро», — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале, не уточнив, однако, источник данной информации.

При этом руководитель самого западного региона России подчеркнул, что «при любом сценарии у нас из федерального центра есть необходимая поддержка».

Ранее 24 июня Алиханов сообщал, что руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов. МИД России потребовал эти ограничения отменить.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.