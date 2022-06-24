Алиханов понадеялся на решение дипломатами проблемы с транзитом в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов понадеялся на решение дипломатами проблемы с транзитом

Руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, сообщает в пятницу, 24 июня, РИА Новости.

«Я надеюсь, что с помощью МИД мы добьемся того, что будет принято одно из решений», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов. МИД России потребовал эти ограничения отменить.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.