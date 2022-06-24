Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Алиханов понадеялся на решение дипломатами проблемы с транзитом в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов понадеялся на решение дипломатами проблемы с транзитом

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами Министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, сообщает в пятницу, 24 июня, РИА Новости.

«Я надеюсь, что с помощью МИД мы добьемся того, что будет принято одно из решений», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов. МИД России потребовал эти ограничения отменить.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной
В ЛДПР объяснили появление покойного Жириновского онлайн в соцсети
Швейцария нашла способ закупать российское золото
Прибыль ПСЖ от приглашения Месси подсчитали
В Херсоне заявили о причастности к взрыву украинских диверсантов
Минобороны показало пленных из «Горского котла»
Стали известны детали взрыва в Херсоне
Кадыров заявил об освобождении города в ЛНР
Авиакомпания потеряла чемодан с прахом матери пассажирки
«Роскосмос» подтвердил возможный обмен оборудованием ExoMars с ЕКА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.