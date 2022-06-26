Брат Нурмагомедова одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Нэйтом Манессом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Российский спортсмен победил единогласным решением судей.

Для Умара Нурмагомедова, который является двоюродным братом российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Всего россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC, применив удушающий прием против представителя Казахстана Сергея Морозова, а во втором поединке оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в ММА.

На счету Манесса 14 побед при двух поражениях. В UFC он провел четыре поединка, в трех из которых одерживал победы.