Брат Нурмагомедова одержал третью подряд победу в UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Нэйтом Манессом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел в ночь на воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Российский спортсмен победил единогласным решением судей.
Для Умара Нурмагомедова, который является двоюродным братом российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Всего россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC, применив удушающий прием против представителя Казахстана Сергея Морозова, а во втором поединке оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в ММА.
На счету Манесса 14 побед при двух поражениях. В UFC он провел четыре поединка, в трех из которых одерживал победы.