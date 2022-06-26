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Брат Нурмагомедова одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса на турнире UFC

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Нэйтом Манессом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Российский спортсмен победил единогласным решением судей.

Для Умара Нурмагомедова, который является двоюродным братом российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Всего россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC, применив удушающий прием против представителя Казахстана Сергея Морозова, а во втором поединке оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в ММА.

На счету Манесса 14 побед при двух поражениях. В UFC он провел четыре поединка, в трех из которых одерживал победы.

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