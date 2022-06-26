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Глава «Роскосмоса» высказался по поводу приглашения Зеленского в Лондон

Рогозин назвал Лондон местом для «правительств в изгнании» после приглашения Зеленского

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале высказался по поводу заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского посетить королевство с государственным визитом в октябре.

«Лондон — традиционно уютное место для размещения "правительств в изгнании"», — написал Рогозин.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что Борис Джонсон собирается пригласить Владимира Зеленского приехать с визитом в королевство. При этом отмечается, что если конфликт на Украине продолжится, существует большая вероятность того, что глава государства примет решение не покидать страну.

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Любовь Ширижик
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