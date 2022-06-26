Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО

Представитель Эрдогана: Турция проведет саммит с Финляндией и Швецией по вопросу НАТО

28 июня в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу НАТО. Об этом рассказал официальный представитель турецкого президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

Третий раунд переговоров пройдет накануне открытия саммита НАТО, пояснил он. Калын отметил, что инициатором встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

При этом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что участие Турции в переговорах не означает, что Анкара отступит от своей позиции. Калын рассказал, что предупредил коллег из Финляндии и Швеции о последствиях отказа от «многовековой политики нейтралитета» и решения о вступлении в альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

В свою очередь, помощник турецкого лидера Фахреттин Алтун назвал условия для принятия Швеции в НАТО. Он отметил, что для получения «зеленого света» для вступления в альянс Стокгольму следует убедить Анкару в отказе от финансирования членов Рабочей партии Курдистана.