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В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ

Комитет ГД по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Комитет Госдумы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Предполагается внесение поправок к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе», которые предполагают принимать в ряды российской армии на контрактной основе мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Поправки будут рассмотрены во втором чтении 28 июня. Авторами являются депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

Заключать контракт смогут только молодые люди, достигшие совершеннолетия. Предполагается снижение образовательного ценза. По действующему законодательству, вступить в ряды армии на контрактной основе могут выпускники техникумов и профтехучилищ со средним профессиональным образованием.

Служить по контракту в России могут военнослужащие, которые уже проходят службу по призыву, но до этого получили высшее образование, также военнослужащие по призыву, прослужившие не менее трех месяцев, граждане, пребывающие в запасе, иностранцы, законно находящиеся на территории России, но только один раз, россиянки, не пребывающие в запасе, иные категории, согласно указам и актам, подписанным президентом РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Одобренный главой государства закон отменяет возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им дается право заключать первый контракт о прохождении военной службы в российской армии.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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