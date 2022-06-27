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100-летний мужчина вышел на пенсию, устал от безделья и вернулся на работу

Edinburgh Live: 100-летний британец устал сидеть без дела на пенсии и вышел на работу

Фото: Ocean Terminal Shopping Centre

Житель Великобритании устал от безделья на пенсии и стал работать волонтером в благотворительном магазине при хосписе. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Дэвид Флакер из Эдинбурга, Шотландия, отметил 100-летний юбилей 22 июня. Мужчина родился в городе Ньюхейвен, графство Восточный Суссекс, но вырос в Эдинбурге. Во время Второй мировой войны он служил в авиации и даже пережил крушение. Потом мужчина получил образование и работал сотрудником типографий в Австралии и ЮАР.

Позже Флакер вернулся в столицу Шотландии и занимался печатным делом до 72 лет, когда коллеги проводили его на заслуженный отдых. Однако вскоре британец понял, что больше не может сидеть без дела и снова вышел на работу. Он стал волонтером в благотворительной лавке при Хосписе святого Колумбы.

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Долгожитель трудится три дня в неделю, а в его обязанности входит разбор и приведение в порядок пожертвованных для хосписа настольных игр, паззлов и книг. «Я пошел снова работать потому что терпеть не могу безделье. Я должен что-то делать. Руки у меня на месте и должны быть заняты», — заявил Флакер.

Мужчина поддерживает в магазине идеальный порядок, а посетители утверждают, что заведение куда больше похоже на брендовый бутик в крупном торговом центре, чем на благотворительную лавку при хосписе.

В мае 2021 года сообщалось, что 99-летняя пенсионерка из Великобритании устала сидеть дома во время пандемии и вернулась на прежнюю работу. Женщина занялась помощью медперсоналу больницы, где раньше работала кассиром.

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Никита Савин
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