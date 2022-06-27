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На Байкале построят отель с портом для яхт

На Байкале к 2024 году будет построен гостиничный комплекс на 200 номеров

Фото: Shutterstock

В центральной экологической зоне озера Байкал к 2024 году будет открыт отель с портом для яхт. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Уточняется, что проект предусматривает строительство на территории муниципального образования «Выдринское» гостиничного комплекса на 200 номеров, ресторана, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, пункта проката и благоустроенного пляжа.

Кроме того, к 2023 году в городе Гусиноозерск запланировано создание круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 гектара. Проект направлен на повышение качества и доступности продуктов для местного населения, создание 170 новых рабочих мест и привлечения в регион частных инвестиций.

Ранее стало известно, что на берегу Байкала появится современный глэмпинг-отель с объемом инвестиций в 118 миллионов рублей. Уточняется, что проект позволит создать 40 рабочих мест.

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Валентина Процкова
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