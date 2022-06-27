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Шольц помог Байдену и спас совместное фото лидеров стран G7

Канцлер ФРГ Шольц помог не услышавшему команду фотографа Байдену на саммите G7

Канцлер ФРГ Олаф Шольц помог не услышавшему команду фотографа президенту США Джо Байдену и спас таким образом совместное фото лидеров стран «Большой семерки» (G7) в ходе саммита. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Джо, повернись», — привлек Шольц внимание Байдена, рассматривавшего документы.

Ранее главы G7 вспомнили российского лидера Владимира Путина за обеденным столом. Готовясь сделать совместное фото, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче Путина.

Пользователи сети подвергли лидеров «Большой семерки» насмешкам. В частности, юзеры усомнились в том, что каждый из лидеров «Семерки» способен оголить свой торс. Один из пользователей задался вопросом, обсуждаются ли вообще на саммите G7 более серьезные вещи.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

Алина Гончарова
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