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Женатые на одной и той же женщине мужчины узнали друг о друге и подружились

Wales Online: женатые на одной женщине мужчины узнали друг о друге и подружились

Фото: Unsplash

В Уэльсе, Великобритания, мужчины узнали, что женаты на одной и той же женщине, поддержали друг друга и подружились. Об этом сообщает Wales Online.

Карен впервые вышла замуж в 1998 году и через семь лет развелась. В 2006 году у нее начался бурный роман с Питером Шерраттом, за которого она вскоре вышла замуж. Однако отношения не продлились долго — Шерратт признался, что Карен постоянно что-то скрывала и казалось, что она ведет двойную жизнь. Подозрения мужчины оказались небеспочвенными — будучи в браке с Питером, британка начала встречаться с Кристофером Томасом.

Когда отношения Карен и Шерратта прекратились, они так и не развелись официально, хотя занимались подготовкой соответствующих документов. Незавершенный процесс развода не помешал женщине принять предложение руки и сердца от Томаса и выйти за него замуж.

Третье замужество женщины продлилось меньше двух лет. Томас подал на развод после того, как обнаружил среди вещей Карен заявление на развод с Шерраттом. Убитый горем мужчина положил документ на кухонный стол, собрал вещи и ушел. «В тот момент я понял, что все наши отношения были ложью, и кто знает, как еще она меня обманывала», — посетовал он.

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Через два дня после ухода Томас обнаружил, что Карен уже обновила профиль на сайте знакомств. Тогда он связался с Шерраттом и подал заявление в полицию о том, что британка нарушила закон, выйдя замуж за двух мужчин одновременно. В 2014 году состоялось судебное заседание, по итогам которого Карен приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и обязали выплатить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (6500 рублей) за двоемужество.

В ходе расследование Томасу и Шерратту было запрещено общаться, но после вынесения приговора мужчины наконец-то поговорили и поняли, что у них много общего. Со временем они стали друзьями.

За последнее десятилетие в Уэльсе было зарегистрировано 25 случаев двоебрачия, когда люди обоих полов тайно вступали в брак, уже имея супругов. По данным полиции Уэльса, в 2021 году расследовалось три подобных случая.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина обнаружила подозрительные фотографии мужа и узнала, что у него есть вторая семья. Когда она спросила мужа о людях на снимке напрямую, он сказал, что встречался с женщиной с фотографии на протяжении 14 лет, но они не заключали официального брака и не заводили детей.

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Евгения Черкасова
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